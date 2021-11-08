Поговорим с помощью кулаков: Фьюри планирует наведаться на тренировку Манчестер Юнайтед – видео

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри возмущен поражением своей любимой команды Манчестер Юнайтед, которая проиграла Манчестер Сити в городском дерби со счетом 0:2. После этого боксер хочет лично поговорить с футболистами.

Фьюри настроен на серьезный разговор

Фьюри является большим поклонником "красных дьяволов". Он пообещал "разобраться" с игроками Манчестер Юнайтед после неудачного выступления клуба.

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С трибун "Олд Траффорд" боксер наблюдал за выступлением своей любимой команды. Под конец матча он был крайне недоволен.

Издание информирует, что Фьюри планирует наведаться на тренировку Манчестер Юнайтед, где собирается лично поговорить с Криштиану Роналду и его партнерами.

Он планирует прийти в компании бывшего защитника английского гранда француза Патриса Эвра.

"Мы были просто размазаны. Футболисты выглядели хуже, чем Уайлдер во всех боях со мной. Когда я падал на ковер, я никогда не предполагал, что могу проиграть Деонтею или какому-нибудь другому бойцу. Я всегда верил, что могу вернуться и выиграть. Это называется менталитет победителя – то, чего в МЮ в последних играх не видно", – заявил Фьюри.

Британец подчеркнул, что разговор будет жестким.

Думаю, я и Эвра придем на тренировку футболистов и поговорим с ними с помощью кулаков и жестких слов, которые им нужны,

– подчеркнул Тайсон.

После 11 туров чемпионата Англии "красные дьяволы" занимают шестое место с 17 очками.