Тренер американских рапиристок погиб в Колорадо (США) в результате аварии с мотоциклом.
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Что известно о тренере сборной США
Лич тренировал женскую сборную США по фехтованию на рапире на пяти Олимпиадах, включая Игры-2020 в Токио.
Его подопечная Ли Кифер завоевала первую в американской истории золотую медаль в этой дисциплине. В финале личного первенства она победила россиянку Инну Дериглазову.
В командном турнире Токио-2020 американки стали четвертыми.
Также под руководством Лича американки завоевали в командах четыре медали чемпионатов мира, в том числе "золото" в 2018 году. Энтони Лич был включен в Зал славы фехтования США в 2013 году.