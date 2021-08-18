Тренер американских рапиристок погиб в Колорадо (США) в результате аварии с мотоциклом.

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Что известно о тренере сборной США

Лич тренировал женскую сборную США по фехтованию на рапире на пяти Олимпиадах, включая Игры-2020 в Токио.

Его подопечная Ли Кифер завоевала первую в американской истории золотую медаль в этой дисциплине. В финале личного первенства она победила россиянку Инну Дериглазову.

В командном турнире Токио-2020 американки стали четвертыми.

Также под руководством Лича американки завоевали в командах четыре медали чемпионатов мира, в том числе "золото" в 2018 году. Энтони Лич был включен в Зал славы фехтования США в 2013 году.