Тренер американських рапіристок загинув у Колорадо (США) в результаті аварії з мотоциклом.

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Що відомо про тренера збірної США

Ліч тренував жіночу збірну США з фехтування на рапірі на п'яти Олімпіадах, включаючи Ігри-2020 у Токіо.

Його підопічна Лі Кіфер завоювала першу в американській історії золоту медаль у цій дисципліні. У фіналі особистої першості вона перемогла росіянку Інну Деріглазову.

У командному турнірі Токіо-2020 американки стали четвертими.

Також під керівництвом Ліча американки завоювали в командах чотири медалі чемпіонатів світу, в тому числі "золото" у 2018 році. Ентоні Ліч був включений в Зал слави фехтування США у 2013 році.