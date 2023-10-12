Посвятил жизнь любимым шахматам: на войне погиб тренер Роман Хитрич

Чрезвычайно печальная весть пришла с фронта. В боях за независимость Украины погиб шахматист Роман Хитрич.

Российские захватчики унесли жизни житомирского шахматиста, судью и тренера Романа Хитрича. О гибели защитника Украины сообщил Бердичевский городской совет.

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Большая потеря спортивного сообщества Житомирщины

Роман Хитрич с детства увлекался шахматами. После получения высшего образования Роман полностью посвятил свою жизнь любимому делу.

Работал педагогом-организатором в бердичевском МЦ "Юность", специалистом в МЦ "Спорт для всех". Далее продолжил тренерскую преподавательскую деятельность в житомирской ДЮСШ № 1. Роман был кандидатом в мастера спорта по шахматам и активно участвовал в шахматных форумах, которые проходили на Житомирщине.

Несколько месяцев назад Роман Хитрич был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины. После прохождения подготовки попал в 66-ю отдельную механизированную бригаду им. Мстислава Храброго. Свой последний бой защитник Украины принял 7 октября на Сватовском направлении. В августе этого года Роману исполнилось 43 года.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины.