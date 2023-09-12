"Был моей опорой": на фронте погиб брат голкипера Шахтера и сборной Украины Сергей Ризнык

Война против России продолжает уносить жизни лучших украинцев, мужественно ушедших защищать страну от врага. Одним из таких героев, который уже на небе, стал Сергей Ризнык, брат голкипера Шахтера Дмитрия Ризныка.

12 сентября в соцсети Дмитрия Ризныка появилась ужасная новость – за независимость Украины погиб его брат Сергей. Футболист донецкого клуба взбудоражил своих подписчиков прощальными словами к брату.

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Ризнык: Родненький, для тебя война кончилась

Голкипер Шахтера рассказал, что именно Сергей вырастил его и всегда был тем человеком, который был рядом в радостных и плохих моментах в жизни. Дмитрий назвал своего старшего брата своей опорой, ушедшей из этого мира, но в роли Героя Украины.

Родненькая, для тебя война кончилась. Мне больно и страшно осознавать, что ты ушел, но пошел Героем. Ты меня вырастил! Всегда был моей опорой! Всегда был рядом, когда было хорошо и плохо! И будешь рядом теперь навсегда! Люблю тебя, спи спокойно! Слава Украине! Героям Слава,

– написал в посту вратарь дончан.

Донецкий Шахтер первым выразил свои соболезнования Дмитрию и его семье по поводу смерти старшего брата.

Редакция 24 Канала выражает свои соболезнования семье и близким Сергея Ризныка, отдавшего свою жизнь за независимость и свободу Украины. Навсегда герой нашей страны!

Суспільне сообщило, что младший сержант Сергей Ризнык, бывший в 1989 году рождения, проживал в Полтаве. Старший брат Дмитрия Ризныка погиб 7 сентября из-за минно-взрывной травмы, полученной вблизи села Новоегоровка Луганской области.

Это уже второе жуткое известие по футбольному кругу за последние сентябрьские дни. 6 сентября стало известно о смерть на фронте Юрия Дятлюка – брат защитника киевского Динамо и сборной Украины Александра Тимчика. Боец погиб еще 3 августа, но о его гибели сообщили только спустя месяц.

Напомним, что после 24 февраля 2022 года в Украине был создан специальный сайт "Ангелы спорта", где публикуется краткая информация о спортсменах, погибших в результате полномасштабной войны против России.