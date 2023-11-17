16 ноября Министерство молодежи и спорта Украины со ссылкой на Спортивный комитет нашей страны сообщило о серьезной потере в беговой семье. 10 ноября Сергей Иваненко положил жизнь за независимость и свободу Украины в безжалостной войне против России.

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Беговая культура потеряла Героя Украины

Иваненко стал еще одним украинским "ангелом спорта", покинувшим наш мир. Спортсмен, активно занимавшийся бегом и популяризировавший беговое сообщество, променял марафоны в защиту родной страны.

После начала полномасштабного вторжения Сергей пополнил ряды территориальной обороны. А уже потом поехал на передовую. Воевал спортсмен из Полтавы на Донецком направлении. После ранения вернулся на службу.

В мирное время Сергей Иваненко входил в беговой клуб Running club Poltava. Упорный бегун преодолел не одну дистанцию полумарафона и марафона в Украине.

Без мужа и отца остались жена и два сына.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего. Враг предстанет перед судом и ответит за оборванную жизнь каждого украинца.

С каждым днем войны все больше бывших или действующих украинских спортсменов умирают не только на фронте, но и во время обстрелов украинских городов.



Напомним, что после 24 февраля 2022 года в Украине был разработан специальный сайт "Ангелы спорта", где размещена краткая информация о том или ином погибшем спортсмене.