16 листопада Міністерство молоді та спорту України із посиланням на Спортивний комітет нашої країни повідомило про серйозну втрату у біговій родині. 10 листопада Сергій Іваненко поклав життя за незалежність та свободу України у безжальній війні проти Росії.

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Бігова культура втратила Героя України

Іваненко став ще одним українським "янголом спорту", який покинув наш світ. Спортсмен, який активно займався бігом та популяризував бігову спільноту проміняв марафони на захист рідної країни.

Після початку повномасштабного вторгнення Сергій поповнив ряди територіальної оборони. А вже згодом поїхав на передову. Воював спортсмен із Полтави на Донецькому напрямку. Після поранення повернувся на службу.

У мирний час Сергій Іваненко входив у біговий клуб "Running club Poltava". Затятий бігун подолав не одну дистанцію напівмарафону та марафону в Україні.

Без чоловіка та батька залишились дружина та двоє синів.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого. Ворог постане перед судом та відповість за обірване життя кожного українця.

З кожним днем війни все більше колишніх чи чинних українських спортсменів помирають не лише на фронті, а й під час обстрілів українських міст.



Нагадаємо, що після 24 лютого 2022 року в Україні розробили спеціальний сайт "Янголи спорту", де розміщена коротка інформація про того чи іншого загиблого спортсмена.