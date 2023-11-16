Погиб, спасая собратьев: оккупанты забрали жизнь детского футбольного тренера Сергея Чмыря

Российские захватчики убили детского тренера и бывшего футболиста Сергея Чмыря. Защитнику Украины навсегда осталось 50 лет.

Спортивное сообщество Украины понесло очередную большую утрату. 8 ноября в бою с российскими оккупантами погиб детский футбольный тренер Сергей Чмырь.

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Предан школе и родной Украине

Сергей Чмырь родился 23 ноября 1972 года в Черкасской области. С детства увлекался спортом, особенно футболом.

На любительском уровне играл за футбольные команды Черкасской области: Спартак Золотоноша, Днепр Черкассы, Локомотив из Гребенки и Драбов.

В 1994 году окончил Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого, где получил специальность учителя физической культуры. Работал футбольным тренером в детско-юношеской школе, а также преподавателем физкультуры в местной школе.

У Сергея Алексеевича было три страсти: школа, футбол и рыбалка. 24 февраля 2022 года он последний раз пришел в родную школу. Вечером того же дня учитель присоединился к рядам местной территориальной обороны.

В составе 118-й механизированной бригады воевал на Донбассе. Даже в рядах ВСУ не забывал школу и активно участвовал в жизни учебного заведения.

Сергей Чмырь погиб 8 ноября, спасая своих собратьев. У защитника Украины остались родители, жена Алла и дочь Анна.

"У школы на Зозуловке забрали ее душу", – прокомментировала потерю классная руководительница Надежда Максименко.

Редакция 24 Канала соболезнует родным и близким погибшего спортсмена и защитника Украины. Вечная память погибшему Герою.