"Еще одна потеря среди тех, с кем делил ковер": Беленюк сообщил о гибели призера ЧЕ

В боях с российскими оккупантами погиб мастер спорта Дмитрий Шпак. В 2011 году он завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы в грэпплинге.

О гибели героя сообщил его коллега олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк.

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Еще одна потеря среди тех, с кем делил ковер. Шпак Дмитрий Владимирович,

– написал Беленюк

Также гибель Дмитрия прокомментировал старший тренер сборной Киева по панкратиону, чемпион Украины, призер чемпионата Европы по панкратиону Алексан Мхитарян.

"Человек стальной воли. Помню его борьбу за выход в финал... Дмитрий с рассеченной бровью... Постоянно открывается кровотечение, но врачи все время перематывают его лейкопластырем, и он наконец-то вырывает еще одну победу для нашей страны и выходит в финал .В борьбе на ковре он отдавал всего себя, а в борьбе за Украину он отдал свою жизнь... Вечная память тебе, брат..." - написал в Facebook Мхитарян.

Дмитрий был мастером спорта Украины по греко-римской борьбе. На чемпионате Европы в 2011 году он завоевал серебряную медаль в грэпплинге – комплексном виде борьбы, в основе которой лежит позиционное маневрирование двух спортсменов.

В возрасте 37 лет Дмитрий Шпак становился чемпионом Украины по гиревому спорту среди любителей.

Ранее мы сообщали, что в боях за Украину погиб фанат "Динамо" Алексей Рубцов.