Про загибель героя повідомив його колега олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк.

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Ще одна втрата серед тих, з ким ділив килим. Шпак Дмитро Володимирович ,

- написав Беленюк

Також загибель Дмитра прокоментував старший тренер збірної Києва з панкратіону, чемпіон України, призер чемпіонату Європи з панкратіону Алексан Мхітарян.

"Людина сталевої волі. Пам'ятаю його боротьбу за вихід до фіналу... Дмитро із розсіченою бровою... Постійно відкривається кровотеча, але лікарі увесь час перемотують її лейкопластиром, і він нарешті вириває ще одну перемогу для нашої країни і виходить у фінал. У боротьбі на килимі він віддавав усього себе, а в боротьбі за Україну він віддав своє життя... Вічна пам'ять тобі, брате..." – написав у Facebook Мхітарян.

Дмитро був майстром спорту України з греко-римської боротьби. На чемпіонаті Європи у 2011 році він завоював срібну медаль у грепплінгу - комплексному виді боротьби, в основі якої лежить позиційне маневрування двох спортсменів.

У віці 37 років Дмитро Шпак ставав чемпіоном України з гирьового спорту серед аматорів.

Раніше ми повідомляли, що у боях за Україну загинув фанат Динамо Олексій Рубцов.