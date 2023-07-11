Россияне забрали жизнь капитана ФК "Мелитопольская черешня" Павла Штанько

Один из лучших футболистов любительского футбола Украины Павел Штанько отдал свою жизнь за Родину. Герою было всего 26 лет.

11 июля стало известно, что на фронте погиб мелитополец Павел Штанько. Печальное известие сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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Большая потеря любительского футбола Украины

"Сегодня на фронте погиб мелитополец Павел Штанько. До войны он грезил футболом и был капитаном ФК "Мелитопольская черешня".

Двое маленьких детей остались без отца. Родители – без сына. Сочувствую родным и близким Павла. Вечная память каждому герою, отдающему свою жизнь за Украину", – написал Иван Федоров.

Павел Штанько начал заниматься футболом в спортивной секции Геническа. Начиная с 2015 года, играл за футбольный клуб Мелитопольская черешня – двукратного чемпиона Запорожской области. За лидерские качества и спортивные достижения Павла избрали капитаном команды. В последнем сезоне (2021 год) за Мелитопольскую черешню он сыграл 20 матчей и забил 6 голов.

В начале полномасштабной агрессии России Штанько ушел на фронт. В составе отдельной десантно-штурмовой бригады участвовал в боях на Донецком направлении. Павел был четырежды ранен, но всегда возвращался в строй. Его мечтой было сыграть в футбол в освобожденном от российских окупантов Мелитополе. К сожалению, россияне забрали его жизнь.

Редакциявыражает искренние соболезнования семье погибшего защитника Украины.