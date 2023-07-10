Печальное известие с фронта пришло 9 июля. Враг унес жизни болельщика футбольного клуба Днепр, прекратившего существование, Николая Цимлякова с прозвищем "Утка".

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Горькая потеря в фанатской семье

В паблике трогательно заметили, что защитник Украины до своего последнего дыхания любил родной клуб и страну.

Погиб человек, который был ярким представителем нашего движения, того самого Старого Днепра. Основание Ривер Шаркс. Боец 3 ОШБ Николай "Утка" Цимляков. До последнего вздоха любил Днепр и Украину. Нам будет тебя очень не хватать, друг,

– говорится в публикации.

У погибшего фаната осталась несовершеннолетняя дочь.

Обратите внимание! В паблике подкрепили карточку матери погибшего, чтобы помочь семье – 4731 2196 4265 8508 (Татьяна Цимлякова).

К сожалению, на передовой положили свою жизнь немало украинских футбольных болельщиков, которые в первых рядах пошли защищать страну еще с начала боевых действий на Донбассе в 2014-м году. Среди них большое количество бывших и действующих до 24 февраля 2022 спортсменов.

В Украине даже создали специальный сайт "Ангелы спорта", где излагается краткая информация о спортсменах, жизнь которых унесла проклятая война.