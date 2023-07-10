Печальное известие с фронта пришло 9 июля. Враг унес жизни болельщика футбольного клуба Днепр, прекратившего существование, Николая Цимлякова с прозвищем "Утка".
Читайте также Призер чемпионата мира по фехтованию Денис Борейко погиб на войне
Горькая потеря в фанатской семье
В паблике трогательно заметили, что защитник Украины до своего последнего дыхания любил родной клуб и страну.
Погиб человек, который был ярким представителем нашего движения, того самого Старого Днепра. Основание Ривер Шаркс. Боец 3 ОШБ Николай "Утка" Цимляков. До последнего вздоха любил Днепр и Украину. Нам будет тебя очень не хватать, друг,
– говорится в публикации.
У погибшего фаната осталась несовершеннолетняя дочь.
К сожалению, на передовой положили свою жизнь немало украинских футбольных болельщиков, которые в первых рядах пошли защищать страну еще с начала боевых действий на Донбассе в 2014-м году. Среди них большое количество бывших и действующих до 24 февраля 2022 спортсменов.
В Украине даже создали специальный сайт "Ангелы спорта", где излагается краткая информация о спортсменах, жизнь которых унесла проклятая война.