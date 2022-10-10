В боях за Украину погиб фанат Динамо Максим Яловцов

В фанатскую семью киевского Динамо пришло очередное горе. Один из лидеров ультрасу киевлян Максим Яловцов отдал жизнь за свободу Украины.

Еще одна преданная жизнь за свободу Украины

Печальное известие киевский клуб известил 10 октября. Максим Яловцов был одним из лидеров фанатского сектора Динамо.

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Душа компании, верный товарищ, отважный и мужественный воин – таким его навсегда запомнят друзья и собратья,

– говорится в сообщении на официальном сайте киевлян.

Киевский клуб выразил искренние соболезнования семье и близким погибшего украинского воина.

Редакция сайта 24 канала присоединяется к соболезнованиям Динамо. Никогда не простим и не забудем смерти украинского героя.

К сожалению, каждым днем ​​враг уносит все больше жизней украинских воинов, среди которых немало футбольных болельщиков Карпат, Днепра, Металлиста и других украинских команд.

После 24 февраля был специально разработан сайт "Ангелы спорта", где можно кратко прочитать о нынешних и бывших спортсменах, отдавших жизнь за свободу нашей Украины.