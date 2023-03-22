В боях на фронте погиб призер юношеской Олимпиады-2018 по боксу Максим Галиничев

Война против России унесла жизни еще одного украинского спортсмена. 10 марта свою жизнь за независимую Украину положил боксер Максим Галиничев.

Его военная карьера началась весной 2022 года, когда Максим Галинич отказался от участия на чемпионате Европы и пошел добровольцем в десантно-штурмовые войска.

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Еще одна потеря в украинской спортивной семье

Во время войны против врага боксер получил два ранения, но даже они не остановили смелого спортсмена и защитника Украины. Галинич продолжал защищать родную страну во 2 батальоне 5 роты 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады (25 ОПГБр, военная часть А1126).

Жизнь Максима оборвалась 10 марта в боях в городе Червонопоповка Луганской области.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и друзьям погибшего боксера и Героя Украины. Мы ничего не забудем и не простим этого врага.

Что известно о смелом боксере Максиме Галиничеве

Талантливый боксер в 2017 году стал чемпионом Европы среди молодежи.

Уже в следующем 2018 году Галиничев стал серебряным призером юношеской Олимпиады-2018.

В 2021-м завоевал "серебро" чемпионата Европы до 22 лет.

Напомним, что в Украине разработали специальный сайт "Ангелы спорта", где есть краткая информация о погибших украинских спортсменах.