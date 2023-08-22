Украинский спортсмен отдал жизнь за независимость и свободу нашего народа. Выполняя очередное боевое задание, к сожалению, Сергей Березняк вернулся на щите.

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Был успешным спортсменом и тренером

Сергей до начала полномасштабного вторжения был тесно связан с карате. Он становился призером чемпионата и победителем Кубка Украины-2015. Позже начал работать тренером и открыл в Валках спортивный клуб по карате. В нем занимались многие призеры чемпионатов Украины всех возрастов.

Находясь на линии фронта, жизнь защитника Украины оборвалась. Об этом сообщил друг погибшего Сергей Тимченко. Он отметил, что у уроженца города Валки остались жена и двое детей.

Сознание отказывается воспринимать, но все же; выполняя задание в ВСУ погиб мой товарищ, призер чемпионата Украины по карате, отличный тренер, отец двух детишек, светлый, искренний, добрый, интересный человек Сергей Березняк. Друзья, давайте отблагодарим семью героя, за то, что он отдал собственную жизнь за нашу страну и нас! Реквизиты карты жены, которая сейчас находится в положении: 4149499071733404 Березняк (Кузнецова) Елена,

– написал Тимченко.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины.

Напомним, что из-за полномасштабного вторжения страны-террористки Украина создала сайт "Ангелы спорта", где содержится краткая информация о спортсменах, жизнь которых унесла Россия. Светлая память всем Героям!