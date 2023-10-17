Загадочная смерть: в Испании между вагонами поезда нашли мертвым 18-летнего футболиста
Источник:официальный сайт Кордобы
Испанский футбол всколыхнула ужасающая новость. Юного игрока Альваро Прието обнаружили без признаков жизни между вагонами поездов.
Альваро Прието пропал без вести еще 12 октября. Молодой футболист был гостем на вечеринке в одном из ночных клубов Севильи, который стал последним событием в его жизни.
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Причина смерти
Футболист не вернулся домой в Кордобу. Вероятно, что с игроком не было связи из-за банально разряженного смартфона, а из-за проблем с билетом ему не удалось сесть в нужный поезд на вокзале Санта-Хуст, откуда он должен был отправиться в сторону своего дома.
16 октября в его футбольном клубе Кордоби подтвердили жуткую новость – Приенто нашли мертвым, полиция идентифицировала личность. Его тело нашли застрявшее между вагонами поезда, который впервые с 24 августа 2022 года начал курсировать, ведь до этого нуждался в ремонте.
В клубе выразили соболезнования семье по поводу преждевременной смерти Прието.
Не исключено, что смерть футболиста была случайна. В экспертизе установили, что Альваро мог погибнуть от поражения током в сцеплении двух вагонов. Ведь у уже мертвого футболиста были обожжены руки и не было волос. Об этом сообщает Marca со ссылкой на Telecinco.
Альваро Приенто теперь навсегда 18.