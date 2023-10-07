Навеки 19: на фронте погиб каратист Илья Романовский

Страна-террорист продолжает кровавую войну против Украины, ежедневно унося жизнь наших граждан. В боях с российскими захватчиками погиб совсем юный спортсмен Илья Романовский.

Спортивное сообщество Украины понесло тяжелую утрату. Выполняя боевое задание на Запорожском направлении, погиб каратист Илья Романовский.

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19-летний герой

Илья Романовский родился 24 мая 2004 года в селе Марьяновка в Хмельницкой области. Парень проявил большие навыки в обучении. В школе Илья был призером районных олимпиад и конкурсов, успешно учился в музыкальной школе по классу аккордеона.

Особое место в жизни юноши занимал спорт. Илья увлекался киокушинкай каратэ и был призером чемпионата Украины.

Илья Романовский участвовал в ЧУ по карате / kyokushinkarate.news

В 2019 году Романовский поступил в Хмельницкий политехнический колледж на отделение инженерной механики. Илья избрал специальность "Отраслевое машиностроение". Когда началась полномасштабная война, он не мог оставаться в тылу. Не дожидаясь выпускного, Илья сдал экстерном экзамены и добровольно пополнил ряды Вооруженных сил Украины.

26 апреля 2023 года Романовский принял присягу на верность Украины. В свои 19 лет Илья попал в элитный отряд Сил специальных операций ВСУ и имел звание старшего сержанта.

25 сентября 2023 года вблизи села Малая Токмачка на Запорожском направлении Илья Романовский погиб во время выполнения боевого задания.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины.