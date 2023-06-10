На войне погиб заслуженный тренер Украины Игорь Осьмак
Источник:Инстаграм Ирины Лищинской
Очередная печальная весть поступила с фронта. На войне с российскими захватчиками погиб 58-летний тренер Игорь Осьмак.
О гибели заслуженного тренера Украины по марафонскому бегу Игоря Осьмака сообщила серебряный призер Пекина-2008 Ирина Лищинская. Украинская легкоатлетка в Instagram выразила соболезнования семье и близким погибшего героя.
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Что известно об Игоре Осьмаке
Игорь Осьмак родился в Киеве. Он был мастером спорта международного класса (1998) и заслуженным тренером Украины (2012). В 1990 году окончил Киевский институт физической культуры.
Более 10 лет Игорь Осьмак работал тренером-преподавателем по легкой атлетике Киевской областной школы высшего спортивного мастерства.
Среди его воспитанников – участница Олимпийских игр-2012 Татьяна Гамера-Шмырко. В марафонском забеге она заняла 5-е место.
Ранее мы сообщали, что на Бахмутском направлении погиб чемпион Украины по прыжкам с шестом Богдан Ходаковский. На войне Богдан был снайпером-стрелком.