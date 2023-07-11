Война против России унесла жизни воспитанника львовских Карпат Григория Барчишина

К сожалению, война продолжает уносить жизни украинцев. На передовой погиб бывший футболист Григорий Барчишин.

Спортсмен с первых дней полномасштабного вторжения защищал страну в рядах ВСУ. Герой выполнял боевые задания и спасал раненых собратьев из опасных зон. Однако на 38-м году жизнь Григория Барчишина навсегда оборвалась из-за вражеского артиллерийского снаряда.

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Война забирает лучших

У погибшего бывшего футболиста остались жена и маленький сын. Львовская ассоциация футбола выражает соболезнования семье и близким Григория.

После нападения решистов он одним из первых пошел добровольцем в территориальную оборону Киева и вскоре присоединился к рядам ВСУ. К сожалению, родители, жена и маленький сын не дождались его с поля боя…

– говорится в публикации.

Отметим, что еще 25 мая в автомобиль Барчишина попал вражеский снаряд. Более месяца защитник считался пропавшим без вести, ведь тело военного не могли найти сразу.

Похороны украинского Героя пройдут 11 июля, в 15:00 в Гарнизонном Храме святых Петра и Павла во Львове. В 15:30 состоится городская церемония прощания на площади Рынок. Похоронят Героя на Лычаковском кладбище.

Что известно о футбольном прошлом погибшего Барчишина

Окончил Львовский государственный университет физической культуры имени Ивана Боберского. Впоследствии получил образование во Львовском торгово-экономическом университете.

Григорий Барчишин – воспитанник львовских Карпат.

В свое время поиграл за целый ряд клубов – Галичину-Карпаты, Карпаты-2, киевскую Оболонь, петропавловскую Чайку, Синьковичи и Карпаты-Каменка из первенства Львовщины.

Был обладателем кубка Украины среди любителей, чемпионом и обладателем кубка Киевской области, чемпионом и обладателем кубка Киево-Святошинского района.

Редакция сайта 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и друзьям погибшего Григория Барчишина, который навсегда останется в памяти своих близких.

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