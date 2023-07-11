Спортсмен із перших днів повномасштабного вторгнення боронив країну у лавах ЗСУ. Герой виконував бойові завдання та рятував поранених побратимів із небезпечних зон. Однак на 38-му році життя Григорія Барчишина назавжди обірвалось через ворожий артилерійський снаряд.
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Війна забирає найкращих
У загиблого колишнього футболіста залишились дружина та маленький син. Львівська асоціація футболу висловлює співчуття родині та близьким Григорія.
Після нападу р*шистів він одним із перших пішов добровольцем у територіальну оборону Києва й невдовзі приєднався до лав ЗСУ. На жаль, батьки, дружина і маленький син не дочекалися його з поля бою…,
– йдеться у публікації.
Відзначимо, що ще 25 травня в автівку Барчишина потрапив ворожий снаряд. Понад місяць захисник вважався зниклим безвісти, адже тіло військового не могли знайти одразу.
Похорон українського Героя відбудеться 11 липня, о 15:00 у Гарнізонному Храмі святих Петра та Павла у Львові. А о 15:30 відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок. Поховають Героя на Личаківському кладовищі.
Що відомо про футбольне минуле загиблого Барчишина
- Закінчив Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Згодом здобув освіту у Львівському торговельно-економічному університеті.
- Григорій Барчишин – вихованець львівських Карпат.
- Свого часу пограв за цілий ряд клубів – Галичину-Карпати, Карпати-2, київську Оболонь, петропавлівську Чайку, Синьковичі та Карпати-Кам'янка з першості Львівщини.
- Був володарем кубка України серед аматорів, чемпіоном та володарем кубка Київської області, чемпіоном та володарем кубка Києво-Святошинського району.
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