Спортсмен із перших днів повномасштабного вторгнення боронив країну у лавах ЗСУ. Герой виконував бойові завдання та рятував поранених побратимів із небезпечних зон. Однак на 38-му році життя Григорія Барчишина назавжди обірвалось через ворожий артилерійський снаряд.

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Війна забирає найкращих

У загиблого колишнього футболіста залишились дружина та маленький син. Львівська асоціація футболу висловлює співчуття родині та близьким Григорія.

Після нападу р*шистів він одним із перших пішов добровольцем у територіальну оборону Києва й невдовзі приєднався до лав ЗСУ. На жаль, батьки, дружина і маленький син не дочекалися його з поля бою…,

– йдеться у публікації.

Відзначимо, що ще 25 травня в автівку Барчишина потрапив ворожий снаряд. Понад місяць захисник вважався зниклим безвісти, адже тіло військового не могли знайти одразу.

Похорон українського Героя відбудеться 11 липня, о 15:00 у Гарнізонному Храмі святих Петра та Павла у Львові. А о 15:30 відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок. Поховають Героя на Личаківському кладовищі.

Редакція сайту 24 Каналу висловлює щирі співчуття сім'ї та друзям загиблого Григорія Барчишина, який назавжди залишиться у пам'яті своїх близьких.

Що відомо про футбольне минуле загиблого Барчишина

Закінчив Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Згодом здобув освіту у Львівському торговельно-економічному університеті.

Григорій Барчишин – вихованець львівських Карпат.

Свого часу пограв за цілий ряд клубів – Галичину-Карпати, Карпати-2, київську Оболонь, петропавлівську Чайку, Синьковичі та Карпати-Кам'янка з першості Львівщини.

Був володарем кубка України серед аматорів, чемпіоном та володарем кубка Київської області, чемпіоном та володарем кубка Києво-Святошинського району.

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