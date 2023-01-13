В боях за Соледар погиб лидер фанатского движения Динамо Денис Зубрийчук

Фанатское футбольное движение скорбит. В боях за Соледар на Донетчине погиб один болельщик киевского Динамо Денис Зубрийчук.

Денис Зубрийчук был одним из лидеров фанатского сектора киевского "Динамо". Среди болельщиков Дениса больше знали с позывным "Грек".

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Еще одна потеря в фанатском кругу

Болельщик "бело-синих" был главным сержантом Государственной пограничной службы Украины, поэтому не мог покинуть родную страну в войне против России. Зубрийчук отдал свою жизнь за спокойный сон и мирное небо над головой других украинцев.

Трагическую новость сообщила пресс-служба киевского клуба. Зубрийчук погиб в боях в одной из самых горячих точек передовой – Соледаре Донецкой области.

Напомним, что именно в направлении Соледара и Бахмута ведутся самые жаркие бои. ВСУ держат оборону и каждый день отражают многочисленные атаки россиян. Эти города полностью разрушены из-за постоянных обстрелов врага.

Динамо соболезнует семье и близким погибшего болельщика и Героя Украины.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования семье и знакомым погибшего Героя Украины. Никогда не простим оккупанту ни одной смерти украинца. Светлая память Денису Зубрийчуку!

Напомним, что после 24 февраля в Украине был создан сайт "Ангелы спорта", где есть краткая информация о погибших спортсменах во время полномасштабного вторжения России в Украину. Кто-то из них погиб на фронте, а кто в собственном доме.