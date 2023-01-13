Денис Зубрійчук був одним із лідерів фанатського сектора київського Динамо. Серед уболівальників Дениса більше знали з позивним "Грек".

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Ще одна втрата у фанатському колі

Уболівальник "біло-синіх" був головним сержантом Державної прикордонної служби України, тому не міг покинути рідну країну у війні проти Росії. Зубрійчук віддав своє життя за спокійний сон та мирне небо над головою інших українців.

Трагічну звістку сповістила пресслужба київського клубу. Зубрійчук загинув у боях в одній з найгарячіших точок передової – Соледарі, що на Донеччині.

Нагадаємо, що саме у напрямку Соледара та Бахмута ведуться найспекотніші бої. ЗСУ тримають оборону та щодня відбивають численні атаки росіян. Ці міста вщент зруйновані через постійні обстріли ворога.

Динамо співчуває родині та близьким загиблого уболівальника та Героя України.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття сім'ї та знайомим загиблого Героя України. Ніколи не пробачимо окупанту жодної смерті українця. Світла пам'ять Денису Зубрійчуку!

Нагадаємо, що після 24 лютого в Україні був створений сайт "Янголи спорту", де є коротка інформація про загиблих спортсменів під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.Хтось із них загинув на фронті, а хто у власній домівці.