Трагедия в семье футболиста Динамо: на войне погиб двоюродный брат Никиты Бурды

Двоюродный брат Никиты Бурды Дмитрий больше года считался пропавшим без вести. Лишь на днях идентифицировали тело погибшего героя Украины.

Печальное известие о гибели двоюродного брата Никиты Бурды сообщил сайт футбольного клуба Динамо. Почти год родные и близкие надеялись, что Дмитрий жив.

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Больше года считался без вести пропавшим

Начало полномасштабной агрессии Дмитрий Бурда встретил в Мариуполе. С оружием в руках он защищал город от нашествия российских захватчиков.

В конце марта прошлого года 25-летний Дмитрий последний раз выходил на связь с родными. Все это время он считался без вести пропавшим. Позже стало известно, что воин погиб во время обороны Мариуполя.

Недавно семье Дмитрия Бурды сообщили, что ДНК найденных остатков тела совпадает с ДНК его отца. Так что родные смогли похоронить и попрощаться с Дмитрием только сейчас.

ФК Динамо (Киев) выражает искренние соболезнования Никите Бурди и всей его семье. Земля пухом Герою,

– говорится в сообщении столичного клуба.

Ранее стало известно о гибели на фронте бывшего работника Динамо Виталия Коровяковского. Он работал в отделе клубного телевидения и медиаслужбы.