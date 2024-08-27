На фронте погиб бывший боксер сборной Украины Денис Ящук

Спортивное сообщество Украины понесло тяжелую утрату. В боях за независимость нашего государства погиб представитель сборной Украины по боксу Денис Ящук.

Один из лучших боксеров Украины отдал свою жизнь на войне с Россией. Печальную новость о гибели Дениса Ящука сообщил ресурс Luckypunch.

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Погиб боксер из "Украинских атаманов"

Жестокая война, которую россия развязала против украинского народа, унесла жизнь еще одного представителя бокса. Защищая родину, свою жизнь отдал бывший боксер сборной Украины Денис Ящук,

– говорится в сообщении Luckypunch.

Денис Ящук был воспитанником боксерского клуба "Максим" из города Нетешин Хмельницкой области. Спортсмен выступал в весовой категории до 52 килограммов.

Денис имел звание Мастера спорта международного класса. Боксер был в составе сборной Украины и выступал в полупрофессиональной боксерской команде "Украинские атаманы".

Напомним, что в разные годы за "атаманов" выступали звездные украинские боксеры: Александр Усик, Александр Гвоздик, Денис Беринчик, Василий Ломаченко.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и близким Дениса Ящука. Светлая память Защитнику Украины!

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