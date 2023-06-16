13 июня во время выполнения боевого задания в Запорожской области погиб футбольный арбитр из Львова Богдан Дидух. Об этом сообщил его коллега по судейскому корпусу Алексей Лишик, говорится на странице Управления спорта Львова в Facebook.

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Богдан был младшим сержантом 1 ОБМП (отдельный батальон морской пехоты) 36 БрМП. До полномасштабного вторжения российских агрессоров Дидух являлся главным арбитром Федерации футбола Каменка-Бугского района. Он обслуживал матчи футбольного и футзального чемпионатов.

У Героя остались жена и ребенок.

Вечная память Богдану Дидуху / facebook.com/SportOfficeLviv

Редакция сайта 24 Канала выражает соболезнования семье и родным погибшего Героя Украины.

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