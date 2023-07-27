Официальный сайт "горняков" сообщил, что на войне погиб Андрей Кравчук – отец футболистки женской команды Шахтера Дианы Кравчук. Погибшему Герою было всего 43 года.

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Шахтер сообщил о тяжелой потере

"Шахтер сочувствует… Тяжелая потеря в семье нашей футболистки Дианы Кравчук.

Защищая Украину от врага и получив на фронте третье ранение, трагически погиб Андрей Кравчук, отец игрока женской команды Шахтера Дианы Кравчук. Ему было 43 года.

ФК Шахтер выражает искренние соболезнования и слова поддержки Диане и ее семье, всем родным и близким погибшего героя. Вечная память и уважение Андрею Кравчуку. Героям слава", – говорится в официальном сообщении Шахтера.

Отметим, что Диане Кравчук в феврале 2023 исполнилось 20 лет. На юношеском уровне становилась призером чемпионата Украины U15. За женскую команду Шахтера выступает с 2021 года.