Офіційний сайт "гірників" повідомив, що на війні загинув Андрій Кравчук – батько гравчині жіночої команди Шахтаря Діани Кравчук. Загиблому Герою було лише 43 роки.

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Шахтар повідомив про важку втрату

"Шахтар співчуває… Важка втрата в родині нашої футболістки Діани Кравчук.

Захищаючи Україну від ворога й діставши на фронті третє поранення, трагічно загинув Андрій Кравчук, батько гравчині жіночої команди Шахтаря Діани Кравчук. Йому було 43 роки.

ФК Шахтар висловлює щирі співчуття і слова підтримки Діані та її сім’ї, усім рідним і близьким загиблого героя. Вічна пам’ять і шана Андрієві Кравчуку. Героям слава", – йдеться в офіційному повідомленні Шахтаря.

Зазначимо, що Діані Кравчук у лютому 2023 року виповнилося 20 років. На юнацькому рівні ставала призером чемпіонату України U15. За жіночу команду Шахтаря виступає з 2021 року.