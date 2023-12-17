На войне погиб бывший сотрудник Шахтера Анатолий Грос

Кровавая война, которую развязала Россия, продолжает уносить жизни украинских воинов. Недавно трагическим известием с фронта поделился футбольный клуб Шахтер.

В боях под Херсоном погиб бывший сотрудник донецкого Шахтера Анатолий Грос. Трагическое событие произошло в декабре 2023 года.

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Что известно о погибшем воине

Анатолий Грос воспитывался в интернате. Впоследствии парня усыновила многодетная семья.

В мирное время Анатолий был стюардом и разнорабочим на НСК "Олимпийский" в Киеве. После начала полномасштабного вторжения работал в Shelter Centre Шахтера на "Арене Львов".

В октябре Анатолий Гросс по собственному желанию присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины. Прошел обучение во Франции.

К сожалению, в декабре 2023 защитник Украины погиб под Херсоном.

Свои соболезнования по поводу гибели Анатолия выразил капитан "горняков" Тарас Степаненко.

"Люди гибнут в Украине. Вчера погиб волонтер, работавший в Шахтере. Он работал в шелтерах для людей на "Олимпийском" и "Арене Львов". Он хотел помочь людям из разных частей Украины, которые встретили трудности. Такие люди, как наш работник, погибающий ежедневно – от ракет, пуль, атак со стороны россиян", – сказал Степаненко.

Напомним, что в начале полномасштабного вторжения от обломков российского снаряда погиб детский тренер донецкого Шахтера.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким Анатолия Гроса.