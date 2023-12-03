На фронте погиб Анатолий Бибик – отец участницы Олимпийских игр

Трагическое известие о гибели отца в своем Инстаграмме опубликовала украинская легкоатлетка Ольга Бибик. Погибшему защитнику Украины было 58 лет.

Анатолий Бибик с первых дней войны ушел добровольцем. Участвовал в обороне Чернигова и Авдеевки. На Восточном фронте, защищая Украину от российского нашествия, Анатолий Петрович принял свой последний бой.

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Вторая война Анатолия Бибика

Мой отец, Бибик Анатолий Петрович 18.02.1965 г. С первого дня войны ушел добровольцем в первую танковую бригаду. Был на обороне Чернигова (Новоселовка). С мая месяца в Авдеевке (гранатометчик). В его жизни это вторая война. С 1983–1985 был в Афганистане. Он очень отважный, порядочный человека. Он никогда не жаловался на трудности. Вчера нам сообщили, что он погиб. Через несколько дней его привезут на похороны,

– написала Ольга Бибик.

Отметим, что Ольга Бибик – известная украинская легкоатлетка. В 2016 году бегунья принимала участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Спортсменка специализировалась в беге на 400, 800, эстафете 4х400 метров. Самые высокие достижения Ольги Бибик: бронзовые медали в Кубке Европы, командном чемпионате Европы в помещении. Легкоатлетка трижды становилась чемпионкой Украины.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Анатолия Бибика.