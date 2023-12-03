Анатолій Бібік з перших днів війни пішов добровольцем. Брав участь в обороні Чернігова та Авдіївки. На Східному фронті, захищаючи Україну від російської навали, Анатолій Петрович прийняв свій останній бій.

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Друга війна Анатолія Бібіка

Мій батько, Бібік Анатолій Петрович 18.02.1965 р. З першого дня війни пішов добровольцем в першу танкову бригаду. Був на обороні Чернігова (Новоселівка). З травня місяця в Авдіївці (гранатометник). В його житті це друга війна. З 1983-1985 був в Афганістані. Він дуже відважна, порядна людини. Він ніколи не жалівся на труднощі. Вчора нам повідомили, що він загинув. Через декілька днів його привезуть на поховання,

– написала Ольга Бібік.

Зазначимо, що Ольга Бібік – відома українська легкоатлетка. У 2016 році бігунка брала участь в Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро. Спортсменка спеціалізувалася в бігу на 400, 800, естафеті 4х400 метрів. Найвищі досягнення Ольги Бібік: бронзові медалі в Кубку Європи, командному чемпіонаті Європи в приміщенні. Легкоатлетка тричі ставала чемпіонкою України.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Анатолія Бібіка.