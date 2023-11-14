На войне погиб призер чемпионата Украины по хоккею Алексей Логинов

Трагическое известие поступило с фронта. Защищая родную страну от российских захватчиков, погиб бывший вратарь белоцерковского Белого Барса Алексей Логинов.

О гибели талантливого спортсмена сообщила Федерация хоккея Украины. Мужественному воину было всего 23 года.

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Вратарь хоккейной команды встал на защиту Украины

Алексей Логинов родился в Киеве 25 ноября 1999 года. В школе столичного Сокола начал заниматься хоккеем, с которым в 2015 году стал бронзовым призером чемпионата Украины среди команд U17.

Следующие два сезона Алексей находился в системе киевской Крыжинки. В 2017 году дебютировал во взрослом чемпионате Украины за киевских Крыжаных волков.

Впоследствии вратарь пополнил состав Белого Барса из Белой Церкви, с которым стал чемпионом Украины-2018 среди молодежных команд U20.

Также он сыграл два поединка во взрослом чемпионате, завоевав вместе с Белым Барсом бронзовые награды.

Алексей Логинов учился на географическом факультете Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. После начала полномасштабной агрессии России пошел добровольцем в ряды Вооруженных сил Украины. Алексей был единственным ребенком в семье.

Похороны Алексея Логинова пройдут в четверг, 16 ноября, начиная с 13:00 на Лукьяновском кладбище.

Редакция 24 Канала соболезнует родным и близким погибшего спортсмена и защитника Украины. Вечная память погибшему Герою.