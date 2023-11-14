Про загибель талановитого спортсмена повідомила Федерація хокею України. Мужньому воїну було лише 23 роки.

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Воротар хокейної команди став на захист України

Олексій Логінов народився у Києві 25 листопада 1999 року. У школі столичного Сокола розпочав займатися хокеєм, з яким у 2015 році став бронзовим призером чемпіонату України серед команд U17.

Наступні два сезони Олексій перебував у системі київської Крижинки. У 2017 році дебютував у дорослому чемпіонаті України за київських Крижаних вовків.

Згодом воротар поповнив склад Білого Барса з Білої Церкви, з яким став чемпіоном України-2018 серед молодіжних команд U20.

Також він зіграв два поєдинки в дорослому чемпіонаті, здобувши разом з Білим Барсом бронзові нагороди.

Олексій Логінов навчався на географічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Після початку повномасштабної агресії Росії пішов добровольцем до лав Збройних сил України. Олексій був єдиною дитиною в сім'ї.

Поховання Олексія Логінова відбудеться у четвер, 16 листопада, починаючи з 13:00 на Лук’янівському цвинтарі.

Редакція 24 Каналу співчуває рідним та близьким загиблого спортсмена та захисника України. Вічна пам'ять полеглому Герою.