Грустная весть поступила с фронта. 15 июля, выполняя боевое задание на одном из самых опасных направлений, погиб Алексей Дяговец. Об этом сообщила Федерация регби Черниговской области.

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Алексей Дяговец возглавлял Федерацию регби Черниговской области. В мирное время он был капитаном регбийной команды "Камелот" из Чернигова.

Алексей отдал 6 лет службе в полиции Черниговской области, где возглавлял Управление превентивной деятельности. В этой должности во время оккупации родного края вместе с собратьями боролся против захватчиков. С января 2023 года защищал Украину в рядах ВСУ.

"Приносим соболезнования семье и близким Алексея! Он был лучшим на поле и за его пределами, на которого равнялись все ребята! Мы будем помнить Алексея всегда!", – говорится в обращении Федерации регби Черниговской области.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего Героя. Враг ответит за каждую унесенную жизнь украинца. Вечная память!