Сумна звістка надійшла з фронту. 15 липня, виконуючи бойове завдання на одному із найнебезпечніших напрямків, загинув Олексій Дяговець. Про це повідомила Федерація регбі Чернігівської області.

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Олексій Дяговець очолював Федерацію регбі Чернігівської області. У мирний час він був капітаном регбійної команди "Камелот" з Чернігова.

Олексій віддав 6 років службі в поліції Чернігівської області, де очолював Управління превентивної діяльності. На цій посаді під час окупації рідного краю разом із побратимами боровся проти загарбників. Із січні 2023 року захищав Україну в лавах ЗСУ.

"Приносимо співчуття родині та близьким Олексія! Він був найкращим на полі й поза його межами, на якого рівнялися всі хлопці! Ми будемо пам’ятати Олексія завжди!", – йдеться у зверненні Федерації регбі Чернігівської області.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого Героя. Ворог відповість за кожне забране життя українця. Вічна пам'ять!