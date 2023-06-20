Во время боевого задания под Бахмутом погиб украинский футзалист Александр Тихонец

Полномасштабная война в Украине принесла в спортивную семью еще одну горькую потерю. На фронте свою жизнь за независимость нашей страны отдал футзалист Александр Тихонец.

Печальное известие по передовой клуб сообщил 19 июня. 21-летний Александр Тихонец погиб во время боевого задания под Бахмутом.

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Еще одна горькая потеря в спортивной семье Украины

Ты наш АНГЕЛ. Тихон, Господь видел мы все пыталась помочь, наушники будут для Димы они в пути....не успели, извини....!!! Почивай с Богом!!!! Царство тебе небесное!!!!Не верится, ты был лучиком света!!!Эта потеря тяжелая!!! Эта война не справедлива!!!!,

– говорится в публикации футзального клуба.

Ассоциация футзала Украины с грустью вспоминает о погибшем спортсмене и выражает искренние соболезнования семье Александра.

Герой Украины и футзалист был воспитанником славутского футзала – ДЮСШ (Славута). За свою карьеру поиграл за юношескую команду Сокола и Сокола-2 из Хмельницкого, а также Славуту.

Редакция 24 Канала также выражает искренние соболезнования семье погибшего футзалиста и защитника Украины. Враг ответит за все унесенные жизни украинцев.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину был разработан специальный сайт "Ангелы спорта", где метится краткая информация об украинских бывших или действующих спортсменах, жизнь которых унесла эта проклятая война.