Печальную новость сообщила пресс-служба футбольного клуба Подолье. В Хмельницком Александр Коротун тренировал детскую команду в возрасте до 12 лет.

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Известно, что 35-летний тренер погиб под Соледаром. Родные потеряли связь с Александром еще в декабре прошлого года. Только в марте стало известно о гибели защитника Украины.

"Футбольная семья Подолья глубоко скорбит. Под Соледаром погиб Александр Коротун. Ему было 35 лет. В гражданской жизни Александр был тренером U-12 ДЮФК Подолья.

Вечная память герою! Выражаем самые искренние соболезнования родным Александра. Герои не умирают, они навсегда останутся в нашей памяти и сердцах", – говорится в сообщении пресс-службы Подолья.

Отметим, что Александр Коротун был воспитанником львовского УФК-Карпаты. Однако он не продолжил свою карьеру в профессиональном футболе. Коротун играл за любительские коллективы Хмельнитчины, а также занимал должность детского тренера в ДЮФШ Подолья U-12.