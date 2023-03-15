Печальную новость сообщила пресс-служба футбольного клуба Подолье. В Хмельницком Александр Коротун тренировал детскую команду в возрасте до 12 лет.
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Известно, что 35-летний тренер погиб под Соледаром. Родные потеряли связь с Александром еще в декабре прошлого года. Только в марте стало известно о гибели защитника Украины.
"Футбольная семья Подолья глубоко скорбит. Под Соледаром погиб Александр Коротун. Ему было 35 лет. В гражданской жизни Александр был тренером U-12 ДЮФК Подолья.
Вечная память герою! Выражаем самые искренние соболезнования родным Александра. Герои не умирают, они навсегда останутся в нашей памяти и сердцах", – говорится в сообщении пресс-службы Подолья.