На фронте погиб отец 17-летнего игрока Металлиста Александр Горенко

Ужасная война продолжает забирать жизни украинцев, оставляя опустошенными сердца родных и близких. В боях за независимость Украины погиб отец юного футболиста харьковского Металлиста.

В боях с российскими захватчиками погиб Александр Горенко – отец 17-летнего футболиста Металлиста Романа Горенко. Об этом сообщила пресс-служба харьковского клуба.

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Тяжелая потеря для спортивного сообщества

Футбольный клуб Металлист выражает искренние соболезнования футболисту и его семье. Вечная память Герою!,

– говорится в сообщении клуба.

Детали гибели защитника Украины не сообщаются.

Отметим, что Роман Горенко играет на позиции полузащитника. Он воспитанник харьковского Металлиста.

В возрасте 16 лет дебютировал за взрослую команду. В сезоне-2023/24 в Первой лиге сыграл семь матчей. По мнению специалистов, Роман имеет все задатки, чтобы играть на уровне УПЛ.

Ранее мы сообщали о потере в семье 18-летнего игрока юношеской команды Шахтера Николая Огаркова. Его отец погиб на Бахмутском направлении.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и близким Александра Горенко. Светлая память Защитнику Украины!