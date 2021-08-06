Трагически погиб 18-летний сын легенды сборной Германии: известны подробности

В семье бывшего одноклубника Андрея Шевченко по Челси, известного экс-футболиста Баварии и сборной Германии Михаэля Баллака произошла страшная трагедия. Во время отдыха погиб его 18-летний сын Эмилио.

Трагедия случилась на юге Лиссабона неподалеку от семейного поместья Баллак. Сын футболиста ехал по неровной поверхности, и в какой-то момент квадроцикл покатился назад и упал сверху на Эмилио.

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Пожарные и полицейские быстро приехали на место происшествия, но не успели ничем ему помочь. После инцидента, который привел к этому несчастью, помощь Михаэлю и его семье оказывали психологи.

Что известно про футболиста Баллака

Эмилио Баллак – один из трех сыновей бывшего игрока Челси и Баварии. Михаэль был женат на Симоне Ламбо, которая долгое время была с ним в гражданском браке.

Баллак впервые заявил о себе в леверкузенском Байере, что позволило ему перейти в Баварию. После четырех лет в мюнхенском клубе Михаэль перешел в Челси, а затем вернулся в Байер, где и закончил карьеру.