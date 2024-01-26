Футбольная дискриминация в Украине: Карпатам не разрешили поехать на сборы в Испанию

Львовские Карпаты получили вердикт относительно своих планов по подготовке ко второй части сезона-2023/2024. К сожалению, Министерство было неумолимым и не дало "львам" разрешение на выезд за границу.

Львовский клуб хотел поехать на сборы в Испанию и поучаствовать в международном турнире. У "зелено-белых" были амбициозные планы по соревнованиям, они могли помериться силами с клубами испанской Ла Лиги и собрать средства для украинской армии. Львовяне хотели объединить подготовку ко второй части сезона и одновременно помочь ВСУ, но не суждено.

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"Львы" вынуждены изменить свои планы

Министерство не захотело делать исключение и предоставить "львам" разрешение на выезд за границу. По правилу, только команды УПЛ могут выезжать за границу, но, отнюдь, не клубы из низших лиг.

Хотя в прошлом сезоне житомирское Полесье, которое на тот момент еще выступало в Первой лиге Украины, получило разрешение на выезд за границу через участие в турнире. Но в идентичной ситуации Карпатам было отказано.

Главный тренер "львов" Мирон Маркевич надеялся, что здравый смысл победит в этой ситуации, но все сложилось для "зелено-белых" не лучшим образом.

Поэтому во львовском клубе принялись немедленно менять свои межсезонные планы. С 9 по 21 февраля команда проведет сбор в Закарпатье, где уже запланировала четыре контрольных матча.

Соперники Карпат на собрании в Закарпатье:

12 февраля– против Звягеля;

14 февраля– против Миная;

17 февраля– против Металлиста;

21 февраля– против Хуста.

Вот так быстро топовые клубы Ла Лиги превратили в соперников УПЛ и команд по низшим лигам.

Карпаты закончили первую часть сезона-2023/2024 на первом месте в группе "А", набрав в 18 турах 45 баллов. Львовяне вышли в чемпионскую группу, где будут сражаться за выход в УПЛ. Свой первый официальный матч в новом 2024 году "львы" проведут 23 марта дома против Полтавы.