Поединок против Ломаченко – это огромное сражение, – Хейни хочет выйти на ринг против украинца

Недавно американец Дэвин Хейни отобрал чемпионские титулы у австралийца Джорджа Камбососа. В контракте был предусмотрен реванш, поэтому боксеры вскоре должны встретиться снова.

Хейни: Все лидеры нашей весовой категории меня заводят

Перед этим поединком Камбосос выставил обязательное условие – ответный бой в случае своего проигрыша. Хейни согласился на это решение, однако уже начинает искать потенциального конкурента.

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"На следующей неделе я встречусь со своей командой, и мы выясним, что будет дальше. Мы не исключаем каждый вариант. Очевидно, что я подписался на матч-реванш, но надо посмотреть, как все будет развиваться. Мы хотим проводить большие поединки, поэтому вместе с командой готовы сделать все для этого", – отметил американский боксер.

Хейни рассказал, с кем бы он хотел выйти на ринг в следующем поединке. Девин стремится встретиться с украинским боксером.

У меня достаточно мотивации перед встречей с любым соперником, но очевидно, что поединок против Ломаченко – это огромное сражение. Все лидеры нашей весовой категории меня заводят – Джервонта Дэвис, Василий Ломаченко,

– подчеркнул Хейни.

"Эти двое находятся в верхней части моего списка, потому что в боях с ними есть большой смысл. Всех других ребят я действительно не оцениваю так высоко", – добавил абсолютный чемпион в легком весе.

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