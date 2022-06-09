Поединок против Ломаченко – это огромное сражение, – Хейни хочет выйти на ринг против украинца
Источник:Boxing News 24/7
Недавно американец Дэвин Хейни отобрал чемпионские титулы у австралийца Джорджа Камбососа. В контракте был предусмотрен реванш, поэтому боксеры вскоре должны встретиться снова.
Хейни: Все лидеры нашей весовой категории меня заводят
Перед этим поединком Камбосос выставил обязательное условие – ответный бой в случае своего проигрыша. Хейни согласился на это решение, однако уже начинает искать потенциального конкурента.
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"На следующей неделе я встречусь со своей командой, и мы выясним, что будет дальше. Мы не исключаем каждый вариант. Очевидно, что я подписался на матч-реванш, но надо посмотреть, как все будет развиваться. Мы хотим проводить большие поединки, поэтому вместе с командой готовы сделать все для этого", – отметил американский боксер.
Хейни рассказал, с кем бы он хотел выйти на ринг в следующем поединке. Девин стремится встретиться с украинским боксером.
У меня достаточно мотивации перед встречей с любым соперником, но очевидно, что поединок против Ломаченко – это огромное сражение. Все лидеры нашей весовой категории меня заводят – Джервонта Дэвис, Василий Ломаченко,
– подчеркнул Хейни.
"Эти двое находятся в верхней части моего списка, потому что в боях с ними есть большой смысл. Всех других ребят я действительно не оцениваю так высоко", – добавил абсолютный чемпион в легком весе.
Камбосос – Хейни: что известно
- Бой Камбосос-Хейни состоялся 5 июня в Мельбурне (Австралия). Вместо американского боксера на ринг мог выйти Василий Ломаченко, однако он отказался уезжать из Украины, пока в стране продолжается война.
- Поединок закончился победой Хэйни. Судьи отдали победу Дэвину по единоличному решению – 116:112, 118:110, 116:112.
- После поражения австралиец заговорил о реванше. Он надеется организовать бой до конца ноября 2022 года.