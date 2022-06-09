Хейні: Усі лідери нашої вагової категорії мене заводять
Перед цим поєдинком Камбосос виставив обов'язкову умову – бій-відповідь у разі свого програшу. Хейні погодився на це рішення, проте вже починає собі шукати потенційного конкурента.
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"Наступного тижня я зустрінуся зі своєю командою, і ми з’ясуємо, що буде далі. Ми не відкидаємо кожен варіант. Очевидно, що я підписався на матч-реванш, але треба подивитися, як усе буде розвиватися. Ми хочемо проводити великі поєдинки, тому разом із командою готові зробити все для цього", – зазначив американський боксер.
Хейні розповів, з ким би він хотів вийти на ринг у наступному поєдинку. Девін прагне зустрітися з українським боксером.
У мене достатньо мотивації перед зустріччю з будь-яким суперником, але очевидно, що поєдинок проти Ломаченка – це величезний бій. Усі лідери нашої вагової категорії мене заводять – Джервонта Девіс, Василь Ломаченко,
– наголосив Хейні.
"Ці двоє знаходяться у верхній частині мого списку, тому що в боях з ними є великий сенс. Усіх інших хлопців я справді не оцінюю так високо", – додав абсолютний чемпіон у легкій вазі.
Камбосос – Хейні: що відомо
- Бій Камбосос – Хейні відбувся 5 червня в Мельбурні (Австралія). Замість американського боксера на ринг міг вийти Василь Ломаченко, проте він відмовився виїжджати з України доки в країні триває війна.
- Поєдинок закінчився перемогою Хейні. Судді віддали перемогу Девіну за одноосібним рішенням – 116:112, 118:110, 116:112.
- Після поразки австралієць заговорив про реванш. Він сподівається організувати бій до кінця листопада 2022 року.