Динамо прояснило ситуацию с травмой Ярмоленко: подтвердились ли слухи

10 апреля 2024, 20:07
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Андрей Шахов

Пресс-атташе киевского Динамо прокомментировал ситуацию относительно возможной травмы Ярмоленко. Он опроверг информацию о рецидиве у футболиста.

Недавно появились слухи, что Ярмоленко пропустил тренировку Динамо из-за рецидива травмы. Андрей Шахов прокомментировал эту ситуацию.

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Динамо опровергло слухи о рецидиве у Ярмоленко

Шахов написал, что никакого рецидива нет и Ярмоленко просто восстанавливается.

Никакого рецидива у Андрея Ярмоленко нет. Плановое восстановление, из-за чего сегодня он занимался индивидуально. Больше информации о подготовке будет позже на официальном сайте клуба,
– отметил пресс-атташе Динамо.

Напомним. Ранее Андрей пропустил 4 месяца из-за травмы. Он получил травму колена в начале октября 2023 года.

Сейчас Динамо занимает 3 позицию в турнирной таблице УПЛ, получив 45 очков. Киевляне отстают от лидера на 4 балла и на 2 очка от Кривбасса. Следующий матч Динамо сыграет 13 апреля на выезде с Александрией. Поединок начнется в 15:30.

Возвращение Ярмоленко в Динамо

  • Ярмоленко вернулся к тренировкам в общей группе Динамо в феврале 2024 года.
  • С возвращением на футбольное поле Андрей начал демонстрировать хорошие результаты в игре.
  • В сезоне-2023/2024 УПЛ Ярмоленко провел 9 матчей, забил 6 голов и отметился 2-мя голевыми передачами.

 

 

Автор: Валерія Фургалець