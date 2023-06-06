"Мой дом": оккупанты цинично отправили под воду родной город первой ракетки Украины

Оккупанты в ночь на 6 июня взорвали дамбу и разрушили Каховскую ГЭС. Ближайшие населенные пункты теперь охвачены водой, а люди, ожидающие эвакуации, оказались в ловушке.

Эвакуация жителей идет полным ходом. Однако есть территории, куда нашим спасательным крайне сложно добраться, но там до сих пор ждут спасения тысячи украинцев и их домашних любимцев. Также призывают перед эвакуацией забирать животных вместе с собой или хотя бы отвязывать их, чтобы дать им шанс на жизнь.

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Россия разрушила жизнь в родном городе Калининой

Из-за подрыва станции Новая Каховка была полностью охвачена водой. Возле местной администрации плавают лебеди. Это очередное террористическое преступление россиян, за которое они должны быть жестко наказаны.

Особенно сложен этот день для нашей первой ракетки страны Ангелины Калининой. Для теннисистки Новая Каховка – родной город. На экологическую катастрофу спортсменка отреагировала на своей странице в социальной сети, выложив видео из затопленного города.

Мой дом. Мое детство,

– подписала видео теннисистка.

Украинский спорт весь день активно реагирует на терроризм захватчиков. К примеру, футболист Роман Зозуля предположил, что подрыв Каховской ГЭС вызван контрнаступлением ВСУ. Враг боится атак украинцев, потому решил такими действиями отложить контрнаступление украинских войск.

Легкоатлетка Анна Рыжикова пригласила российских спортсменов на соревнования в затопленную Новую Каховку. Украинка предложила им посоревноваться на залитом водой стадионе футбольного клуба Энергия. Вместо этого Екатерина Усик, жена Александра Усика, наголову разнесла россиян.