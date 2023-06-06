Вы взорвали репутацию всех жителей вашей страны, – жена Усика после подрыва Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня оккупанты цинично взорвали Каховскую ГЭС с надеждой, что это несколько отсрочит контрнаступление ВСУ. Жена Александра Усика отреагировала на терроризм со стороны россиян.

Екатерина Усик обратилась к россиянам через свою социальную сеть. Жена украинского боксера написала на русском языке, чтобы оккупанты скорее обратили внимание на его публикацию.

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Екатерина Усик: Вывод один – репарации и вечное рабство

Супруга Александра Усика заявила, что россияне взорвали репутацию всех россиян, живущих в разных уголках планеты, взорвав Каховскую ГЭС. Екатерина уверена, что после этого террористического преступления многие россияне будут пытаться скрывать информацию, откуда они родом.

Сегодня вы взорвали не дамбу. Сегодня вы в очередной раз взорвали репутацию всех жителей вашей страны – у кого в мире красный паспорт. Пожалуй, стоит покупать обложку. Возможно, будет стыдно,

– написала в сторону жена Усика.

В другом сторис Екатерина распространила видео с разрушенной россиянами Каховской ГЭС и громко подписала ролик.

Р*шка – враг человечества. Все равно что, главное – бить. Вывод один – репарации и вечное рабство. Позор всей вашей стране,

– добавила Екатерина.



Реакция Екатерины Усик / Скриншот из инстаграмма жены боксера

Жена Усика постоянно публично осуждает российскую агрессию. Она не перестает обращаться к русскому народу, но это не приносит результата, ведь у них давно уже промыты головы.

Украинский спорт уже с самого утра 6 июня активно реагирует на подрыв Каховской ГЭС. По мнению бывшего футболиста сборной Украины Романа Зозули, таким поступком россияне хотят задержать контрнаступление ВСУ. Однако нельзя отсрочить то время, которое пришло.

Из-за подрыва станции приближенные городки уже заливает водой. Уже затопленный футбольный стадион Энергии в Новой Каховке. Вода уже добралась до некоторых районов Херсона.

Ожидается, что в ближайшее время уровень воды станет критическим. Происходит эвакуация мирного населения. В соцсетях просят перед эвакуацией отпустить своих домашних любимцев из вольеров и других помещений, чтобы они смогли тоже спастись от экологической катастрофы! Будьте людьми!