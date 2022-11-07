Из-за выборов? Подручный рискует пропустить начало биатлонного сезона

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный пропустит заключительный тренировочный сбор. Биатлонный сезон стартует уже 29 ноября.

Лидер национальной команды Украины по биатлону Дмитрий Пидручный не поехал на заключительный сбор, который будет проходить в норвежском Трюсиле. Там должны были готовиться представители команды А.

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31-летний спортсмен назвал весомую причину, по которой он не может тренироваться.

Еще на сборе в Рамзау получил травму. Дома прошел медобследование, оказалось, что все очень серьезно. Думали, что до начала сбора успею вылечиться, но не успел, поэтому остался, чтобы продолжить лечение,

– сказал Подручный.

Отметим, что сбор в Трюсиле для мужской сборной Украины по биатлону продлится с 4 по 23 ноября. После него команда отправится в финский Контиолахти, где 29 ноября начнется новый сезон Кубка мира.

на сезон 2022/23: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Богдан Цымбал, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Денис Насыка и Виталий Мандзина.

Напомним, что Дмитрий Пидручный планирует принять участие в выборах главы Федерации биатлона Украины, которые должны состояться 14 ноября.

Ранее СМИ сообщали, что новым главой ФБУ может стать народный депутат Иван Крулько.