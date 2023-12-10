Капитан мужской сборной по биатлону рассказал о невыносимой боли после финиша

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный начал сезон на втором этапе Кубка мира. Он прокомментировал финиш в гонке преследования.

Подручный финишировал на 19-1 позиции. При этом в гонке он стартовал с 52-й позиции, Дмитрий отыграл 33 места. Это самый лучший прогресс среди всех участников.

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Как чувствует себя лидер сборной

Вы удалили сегодня действительно по-спортивному красивую гонку. А что произошло на финише, когда вы боролись с еще двумя соперниками: Кюном и Крчмаржем?

Я боролся до конца за каждую позицию. Мне кричали, что я иду там 21-м – 22-м, поэтому я плюс-минус рассчитал, что могу за двадцатку бороться.

Так что боролся с соперниками до конца. А в конце, когда уже сделал разножку, меня немного покачало, я упал и палкой ударил в живот. Поэтому на финише пришлось немного полежать, покорчиться от боли.

Как себя чувствуете?

Немножечко еще больно, но вообще – более-менее нормально.