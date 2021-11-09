Тренировка Украины

Вечернее занятие началось с обращения главного тренера Александра Петракова, который отметил важность подготовки к решающему матчу групповой стадии отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (16 ноября). После этого все игроки выполнили комплекс упражнений для разогрева мышц под руководством тренера по физической подготовке Ивана Баштового.

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Затем тренеры предложили футболистам поработать в квадрате и во время игровых серий. Трое исполнителей, которые днем ранее провели 90 минут в матчах за свои клубы – Николай Матвиенко, Тарас Качараба и Артем Довбик – после выполнения беговой работы получили отдых. Между тем, остальная часть команды завершила тренировку двусторонней игрой – для ощущения игрового тонуса и соревновательного характера.



Сборная Украины по футболу на ноябрьском сборе / Фото УАФ

9 ноября сборная начнет с утренней тренировки, которая состоится на НСК "Олимпийский". После этого сине-желтые вернутся в гостиницу, пообедают и отдохнут перед дорогой. В 18:00 сборная вылетит в Одессу, где разместится в гостинице "Бристоль". Следующая часть сбора пройдет в Южной Пальмире и будет включать в себя товарищеский матч с Болгарией 11 ноября.

Тренировка сборной Украины: смотрите видео