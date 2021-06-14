Поддерживаю Украину и любую сборную, что против России, – в сети заценили футболку болельщика

В Киеве на НСК "Олимпийский" 13 июня состоялась большая трансляция матча Нидерланды – Украина. На арене собрались 10 тысяч болельщиков. Кстати, один из них пришел с зажигательной футболкой.

Так, на футболке было написано: "Я поддерживаю только две команды: Украину и любую сборную, которая играет против России".

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Украинцы оценили футболку

Фото разлетелось в сети. Украинцы же одобрительно отреагировали на футболку:

"Лучшей надписи и не придумаешь",

"Поддерживаю",

"Хочу такую ​​майку!"

Как болели за Украину на Олимпийском

Для трансляции матча на "Олимпийском" возвели рекордный по размерам экран в 160 квадратных метров. Болельщики придерживались карантинных норм.

Перед началом игры состоялась автограф-сессия защитника "Шахтера" Валерия Бондаря. Отметили, что благодаря зрителям во время поединка стадион "взрывался": звучали песни, заряды, гимн страны.

14 июня сборная Украины в Амстердаме играла с командой Нидерландов . В результате украинцы уступили со счетом 3:2. В первом тайме голов не было, а во втором – целых 5. За сборную Украины забили Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.

Украинцы смотрели матч на "Олимпийском" / Фото "Шахтер":