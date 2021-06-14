Так, на футболці було написано: "Я підтримую тільки дві команди: Україну та будь-яку збірну, яка грає проти Росії".
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Українці оцінили футболку
Фото розлетілось у мережі. Українці ж схвально відреагували на футболку:
- "Кращого напису і не вигадаєш",
- "Підтримую",
- "Хочу таку майку!"
Як вболівали за Україну на Олімпійському
Для трансляції матчу на "Олімпійському" звели рекордний за розмірами екран у 160 квадратних метрів. Вболівальники дотримувались карантинних норм
Перед початком гри відбулась автограф-сесія захисника "Шахтаря" Валерія Бондаря. Зазначили, що завдяки глядачам під час поєдинку стадіон "вибухав": лунали пісні, заряди, гімн країни.
Українці дивились матч на "Олімпійському" / Фото "Шахтар":