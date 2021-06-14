Так, на футболке было написано: "Я поддерживаю только две команды: Украину и любую сборную, которая играет против России".
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Украинцы оценили футболку
Фото разлетелось в сети. Украинцы же одобрительно отреагировали на футболку:
- "Лучшей надписи и не придумаешь",
- "Поддерживаю",
- "Хочу такую майку!"
Как болели за Украину на Олимпийском
Для трансляции матча на "Олимпийском" возвели рекордный по размерам экран в 160 квадратных метров. Болельщики придерживались карантинных норм.
Перед началом игры состоялась автограф-сессия защитника "Шахтера" Валерия Бондаря. Отметили, что благодаря зрителям во время поединка стадион "взрывался": звучали песни, заряды, гимн страны.
Украинцы смотрели матч на "Олимпийском" / Фото "Шахтер":